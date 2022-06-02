مأساة شابة دفنت في كافيه ماري.. تحت أنقاض متروبول في عبادان

وكالات(صدى):

انهار حلم زوجان شابان، بعد سقوط مقهى ماري” في يناير ٢٠٢٢ بالطابق الأرضي من مبنى متروبول بمدينة عبادان، وفي 23 مايو بعد افتتاح المقهى دُفن أملها بالمستقبل تحت التربة والخرسانة والحديد بشكل مأساوي.

وتم انتشال جثة الزوجة مريم قرباني صاحبة المقهى بعد 9 أيام من انهيار مبنى متروبولمن تحت الأنقاض.

وتم العثور على جثة شريك حياتها رامين معصومي، الذي كان هو وشقیقته شيرين ينتظرانها في السيارة خارج المبنى حتى لحظة انهياره، إذ دفن الزوجان في اليوم الثالث بعد انهيار متروبول.