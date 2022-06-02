بالفيديو.. ‏استشاري يوضح الوقت المناسب لإجراء المرأة جراحة تجميل الجسم بعد الحمل والولادة

أميرة خالد(صدى):

أوضح الدكتور مصلح خليقان استشاري جراحة التجميل والترميم التوقيت المناسب لإجراء المرأة جراحة تجميل الجسم بعد الحمل والولادة.

وقال خليقان:” تحتاج المريضة أقل شيء ٦ شهور حتى يصل وزنها للوزن الطبيعي وكذلك حتى تعود الهرمونات لطبيعتها، لذلك نفضل احرتء جراحة التجميل في فترة من ٦ شهور لسنة”.

وأضاف ” عمليات التجميل بعد الولادة تعمل على إعادة الشكل الطبيعي لجسم المرأة لما قبل تلك الفترة والتغيرات التي تعرضت لها من حدوث ترهلات في الجسم سواء في منطقة البطن أو الذراع “.

د. مصلح خليقان .. استشاري جراحة التجميل والترميم: عمليات التجميل بعد الولادة تستهدف إعادة الشكل الطبيعي لجسم المرأة لما قبل تلك الفترة والتغيرات التي تعرضت لها @malasharari#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/gqDXgKH0qZ — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 2, 2022