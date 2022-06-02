شاهد.. الزعاق يوضح سبب توقف هطول الأمطارعلى البلدان العربية مع بداية موسم مربعانية القيظ
كشف الخبير الفلكي خالد الزعاق، عن سبب توقف هطول الأمطارعلى البلدان العربية مع بداية موسم مربعانية القيظ ما عدا سلطنة عُمان واليمن وجنوب المملكة.
وقال خالد الزعاق:”غدا الجمعة أول موسم مربعانية القيظ ومع بدايتها ينتهي الموسم الطبيعي لنزول الأمطار على كل البلدان العربية ماعدا سلطنة عمان واليمن وجنوب المملكة”.
وأشار:”تبدأ عندهم أمطار الخريف وخلالها نعيش النهار الأطول والليالي الأقصر في السنة وفي نهايتها تبدأ الأجواء المملكة برطوبة السواحل وحرارة الهجير”.
ما سبب توقف هطول الأمطارعلى البلدان العربية مع بداية موسم مربعانية القيظ ما عدا سلطنة عُمان واليمن وجنوب السعودية؟
التفاصيل في تقويم مع خالد الزعاق.#السعودية #نشرة_الرابعة @dralzaaq pic.twitter.com/Ls5y7YSiKu
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) June 2, 2022
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