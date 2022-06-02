شاهد.. الزعاق يوضح سبب توقف هطول الأمطارعلى البلدان العربية مع بداية موسم مربعانية القيظ

الرياض(صدى):

كشف الخبير الفلكي خالد الزعاق، عن سبب توقف هطول الأمطارعلى البلدان العربية مع بداية موسم مربعانية القيظ ما عدا سلطنة عُمان واليمن وجنوب المملكة.

وقال خالد الزعاق:”غدا الجمعة أول موسم مربعانية القيظ ومع بدايتها ينتهي الموسم الطبيعي لنزول الأمطار على كل البلدان العربية ماعدا سلطنة عمان واليمن وجنوب المملكة”.

وأشار:”تبدأ عندهم أمطار الخريف وخلالها نعيش النهار الأطول والليالي الأقصر في السنة وفي نهايتها تبدأ الأجواء المملكة برطوبة السواحل وحرارة الهجير”.