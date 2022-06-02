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شاهد.. استشاري: الوشم يتسبب بنقل أمراض التهاب الكبد الوبائي والإيدز

شاهد.. استشاري: الوشم يتسبب بنقل أمراض التهاب الكبد الوبائي والإيدز
أميرة خالد(صدى):

قال استشاري وأستاذ طب الجلدية والتجميل الدكتور فهد السديري، إن الوشم يتسبب بنقل أمراض “التهاب الكبد الوبائي B و C” وأمراض نقص المناعة المكتسب “الإيدز”.

وأشار فهد السديري:”كثير من الدول تمنع الأشخاص الذين لديهم وشم من التبرع بالدم، تجنبا لنقل دم ملوث بالفيروسات والتي قد تنتقل لمستقبل الدم”.

وتابع:”ظاهرة الوشم ليست منتشرة في المملكة بشكل كبير مقارنة بالدول الأخرى”.

 


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