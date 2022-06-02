شاهد.. استشاري: الوشم يتسبب بنقل أمراض التهاب الكبد الوبائي والإيدز

أميرة خالد(صدى):

قال استشاري وأستاذ طب الجلدية والتجميل الدكتور فهد السديري، إن الوشم يتسبب بنقل أمراض “التهاب الكبد الوبائي B و C” وأمراض نقص المناعة المكتسب “الإيدز”.

وأشار فهد السديري:”كثير من الدول تمنع الأشخاص الذين لديهم وشم من التبرع بالدم، تجنبا لنقل دم ملوث بالفيروسات والتي قد تنتقل لمستقبل الدم”.

وتابع:”ظاهرة الوشم ليست منتشرة في المملكة بشكل كبير مقارنة بالدول الأخرى”.

فيديو | استشاري وأستاذ طب الجلدية والتجميل الدكتور فهد السديري : الوشم يتسبب بنقل أمراض "التهاب الكبد الوبائي B و C" وأمراض نقص المناعة المكتسب "الإيدز"#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/SO1uvBfzIh — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 2, 2022