شاهد.. استشاري: الوشم يتسبب بنقل أمراض التهاب الكبد الوبائي والإيدز
قال استشاري وأستاذ طب الجلدية والتجميل الدكتور فهد السديري، إن الوشم يتسبب بنقل أمراض “التهاب الكبد الوبائي B و C” وأمراض نقص المناعة المكتسب “الإيدز”.
وأشار فهد السديري:”كثير من الدول تمنع الأشخاص الذين لديهم وشم من التبرع بالدم، تجنبا لنقل دم ملوث بالفيروسات والتي قد تنتقل لمستقبل الدم”.
وتابع:”ظاهرة الوشم ليست منتشرة في المملكة بشكل كبير مقارنة بالدول الأخرى”.
فيديو | استشاري وأستاذ طب الجلدية والتجميل الدكتور فهد السديري :
الوشم يتسبب بنقل أمراض "التهاب الكبد الوبائي B و C" وأمراض نقص المناعة المكتسب "الإيدز"#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/SO1uvBfzIh
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 2, 2022
فيديو | استشاري وأستاذ طب الجلدية والتجميل الدكتور فهد السديري :
ظاهرة الوشم ليست منتشرة في #المملكة بشكل كبير مقارنة بالدول الأخرى #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/MWScjS5tr1
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 2, 2022
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