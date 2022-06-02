الفراج: الاتحاد عرف مين معاه ومين قفز مع أول هزة

طلال الغامدي(صدى):

علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على الظروف الحالية التي يمر بها الاتحاد، قائلا:”وسط ظروف الاتحاد الحالية وصدمة ضبابية لقب الدوري بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من موسم عودة الذهب”.

وأشار وليد الفراج:” العميد استفاد نقطة مهمة جدا، عرف مين معاه ومين قفز مع أول هزة”.

وكان الهلال والاتحاد خاضا منافسة قوية على نيل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن الاتحاد سوف يواجه فريقي الاتفاق والباطن في الجولتين الـ29 والـ30، أما الهلال فسوف يواجه فريقي الفتح والفيصلي.