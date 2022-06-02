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هيئة المحتوى المحلي تعلن عن وظائف شاغرة

هيئة المحتوى المحلي تعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عن توفر ٩ وظائف لحملة البكالوريوس في مختلف التخصصات، وذلك عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف).

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- مدير أول دعم الأعمال:
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، نظم المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.

2- مدير أول التنفيذ والدعم:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.
3- أخصائي أول تحليل أعمال تقنية المعلومات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات، علوم الحاسب، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

4- أخصائي أول إدارة النظم:
– درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات، علوم الحاسب، الهندسة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
5- اقتصادي:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الاقتصاد) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

6- مدير أول تدقيق المحتوى المحلي:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.

7- مُستشار قانوني:
– درجة البكالوريوس في تخصص (القانون) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

8- مدير مراقبة المشتريات الإستراتيجية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة، الاقتصاد) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

9-مدير أول التحليلات المتقدمة:
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، الإحصاء، الرياضيات، الاقتصاد، العلوم الاكتوارية).
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.

وأشارت إلى أن التقديم متاح من اليوم وحتى اكتمال العدد المطلوب، من خلال الموقع من هنا.


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