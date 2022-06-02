شاهد.. مواطن يتعافى من السرطان بعد إصابته 5 مرات
روى المواطن عبدالله القحطاني، قصة تعافيه من مرض السرطان بعد أن أصيب به 5 مرات وعن اكتشاف الأطباء لـ 14 ورما في الرئتين في 2016.
وقال عبدالله القحطاني:”أصيبت بمرض السرطان في المرة الأولى عام 2015 وتم استئصال جزء من القولون وبعد مرور 8 أشهر حصل خلالها على علاج بالكيماوي والإشعاع تعافى ثم انتقل المرض إلى الكبد”.
وأشار:”تم استئصال جزء من الكبد ثم أخذ كيماوي لمدة 4 شهور”، لافتا:”في بداية عام 2016 انتقل المرض إلى الرئتين واتضح من الفحوصات وجود 14 ورم ولجأت للعلاج الإشعاعي والكيماوي لمدة 6 أشهر ثم الاستئصال وبعد عام عاد الورم للرئة اليمين”.
ولفت:”تبين وجود 4 أورام وأخذ العلاج ثم الاستئصال وشفى تماما وبعد 8 أشهر عاد المرض للرئة اليسرى”، مبينا:” في بداية 2017 تم الاستئصال والآن شفيت تماما”.
وتابع:” أكثر فترة كانت مؤلمة بالنسبة له عندما علم بالإصابة في المرة الأولى والثانية”.
فيديو | "عبد الله القحطاني" يحكي قصة تعافيه من مرض #السرطان بعد أن أصيب به 5 مرات وعن اكتشاف الأطباء لـ 14 ورما في الرئتين في 2016#الراصد pic.twitter.com/wdKwvJY3RY
— الراصد (@alraasd) June 2, 2022
سعد العوني[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 27 دقيقة
الله يتمم عليك الشفاء والصحه والعافيه