شاهد.. طالب موقوف عن الدراسة بجامعة الطائف: أحد المسؤولين قال لي العقوبة الصادرة ضدك مجحفة

الطائف(صدى):

حكى طالب الدراسات العليا محمد العتيبي، تفاصيل إيقافه عن الدراسة رغم صدور حكم قضائي بإعادته لجامعة الطائف.

وقال محمد العتيبي، إنه من أوائل الطلاب تفوقاً بالجامعة، موضحا:”حسب عبارة أحد المسؤولين قال لي العقوبة التي صدرت عليك مجحفة”.

وطرح تساؤلا:” ليش تم التوقيف؟ وليش ما تم التحقيق بالشكل الصحيح؟”، مشيرا:”كل هذه الأمور موجودة لدى الجهات القضائية التي تتخذ الإجراء المناسب”.

وتابع:”بالنسبة لهم بإمكانهم يعطلون أو ما يرجعون الطالب فهم يساهمون بشكل مباشر في تعطيل التنمية من خلال أحد الطلاب المتميزين”.