شاهد.. طالب موقوف عن الدراسة بجامعة الطائف: أحد المسؤولين قال لي العقوبة الصادرة ضدك مجحفة
حكى طالب الدراسات العليا محمد العتيبي، تفاصيل إيقافه عن الدراسة رغم صدور حكم قضائي بإعادته لجامعة الطائف.
وقال محمد العتيبي، إنه من أوائل الطلاب تفوقاً بالجامعة، موضحا:”حسب عبارة أحد المسؤولين قال لي العقوبة التي صدرت عليك مجحفة”.
وطرح تساؤلا:” ليش تم التوقيف؟ وليش ما تم التحقيق بالشكل الصحيح؟”، مشيرا:”كل هذه الأمور موجودة لدى الجهات القضائية التي تتخذ الإجراء المناسب”.
وتابع:”بالنسبة لهم بإمكانهم يعطلون أو ما يرجعون الطالب فهم يساهمون بشكل مباشر في تعطيل التنمية من خلال أحد الطلاب المتميزين”.
إيقاف طالب عن الدراسة رغم صدور حكم قضائي بإعادته لجامعة الطائف..
طالب الدراسات العليا محمد العتيبي": أحد المسؤولين قال لي "العقوبة التي صدرت ضدك مجحفة"#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/OCz8tYk3A9
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 2, 2022
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