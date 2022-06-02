فوائد مذهلة لتناول مستخلص اوراق الجوافة

أميرة خالد(صدى):

تتمتع أوراق الجوافة بعدة فوائد مذهلة، حيث يمكنها المساهمة في علاج أمراض المعدة والأمعاء والألم ومرض السكري والتئام الجروح، كما تستخدم الفاكهة لارتفاع ضغط الدم .

وتحتوي أوراق الجوافة على مواد كيميائية ذات تأثيرات مضادة للأكسدة وتأثيرات أخرى، وتتمثل بعض فوائد أوراق الجوافة في الآتي.

الإسهال

لا يؤدي إلى علاج الإسهال بشكل مباشر وإنما يساعد في تقليل عدد المرات التي تحدث فيها آلام المعدة .

تقلصات الدورة الشهرية (عسر الطمث)

توضح الأبحاث المبكرة أن تناول مستخلص أوراق الجوافة قد يقلل من تقلصات الدورة الشهرية بكمية صغيرة.

علاج أمراض اللثة (التهاب اللثة)

شطف الفم بمستخلص أوراق الجوافة قد يقلل من أمراض اللثة لدى الأشخاص المصابين بالتهاب اللثة.

ارتفاع ضغط الدم

حيث أن تناول كميات كبيرة من الجوافة يوميًا بدلاً من الأطعمة الغنية بالدهون لمدة 12 أسبوعًا يخفض ضغط الدم .

آلام الركبة

تظهر الأبحاث المبكرة أن تناول مستخلص أوراق الجوافة قد يقلل من الألم والتصلب بكمية صغيرة لدى الأشخاص الذين يعانون من آلام الركبة .