ابتكار جديد لضخ الأكسجين مباشرةً في دم الحالات التنفسية الحرجة

وكالات(صدى):

أزاحت ورقة بحثية نشرتها مجلة “الأكاديمية الوطنية للعلوم” بالولايات المتحدة، الستار عن تقنية حديثة تمكِّن من ضخ الأكسجين مباشرةً في دم المرضى الذين يعانون من حالات تنفسية حرجة عن طريق الوريد.

وتعد طريقة عمل التقنية الجديدة عبر توجيه سائل محمَّل بالأكسجين عبر سلسلة من الفوهات الصغيرة، حتى تصبح تلك الفقاعات أصغر من خلايا الدم الحمراء؛ ما يعني إمكانية حقنها مباشرة في مجرى الدم دون انسداد الأوعية الدموية.

ويستخدم الباحثون غشاءً دهنياً لتغطية فقاعات الأكسجين قبل نقلها إلى الدم؛ الأمر الذي يمنع تكتلها حيث يذوب الغشاء ويتحرر الأكسجين بعد حقن السائل مباشرة.