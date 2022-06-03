تحذيرات من الصلب المشقوق وتأثيراته على العمود الفقري

الرياض(صدى):

حذر قسم المخ والأعصاب التابع لمدينة الملك سعود الطبية، مما يسمى “الصلب المشقوق” أو “السِّنسِنة المشقوقة”، قائلًا أنه حالة طبية تؤثر على العمود الفقري.

وأوضح القسم، أن تلك الحالة تحدث نتيجة عدم تطور العمود الفقري والنخاع الشوكي بشكل طبيعي في الرحم؛ مما يتسبب في تكوّن فجوة بالعمود الفقري قد تحدث في أي مكان على طول العمود الفقري؛ حيث قد يتسبب حدوثه في عدم انغلاقه الذي يحمي النخاع الشوكي، كما في الحالات الطبيعية، والذي غالبًا ما يؤدي إلى حدوث تلف في النخاع الشوكي والأعصاب.

وأشار إلى أنه قد يتسبّب الصلب المشقوق بحدوث إعاقات ذهنية وحركية تتراوح شدتها ما بين المتوسط والشديد، بسبب حجم وموقع الفتحة في العمود الفقري ووجود إصابة في النخاع الشوكي والأعصاب.