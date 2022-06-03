إشعار المستفيدين بمراحل الفوترة الإلكترونية قبل 6 شهور من التطبيق

الرياض(صدى):

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنها ستقوم بتحديد مراحل ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية “فاتورة”، وإشعار الفئات المُستهدفة في كل مرحلة قبل التاريخ المُحدد للربط بـ 6 أشهر على الأقل.

وتفاعلت الهيئة مع استفسار من أحد الأشخاص، حول توقيت الإعلان عن مرحلة الربط والتكامل للمرحلة الثانية.

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من إجراءات الفوترة الالكترونية، تتضمن مرحلة التكامل والربط التي سيتم تنفيذها بشكل مرحلي ابتداءً من 1 يناير 2023م.