تعليم الرياض تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

طالبت الإدارة العامة لتعليم الرياض، كل من ترغب في شغل المقعد القيادي “مساعد مدير شؤون المعلمين” بنات في الإدارة، إلى التقديم في هذه الوظيفة.

وأوضحت إدارة تعليم الرياض، أنه: “بهدف استقطاب الكفاءات المميزة.. لا زالت الفرصة متاحة للتقديم لشغل المقعد القيادي مساعد مدير شؤون المعلمين بنات”.

ودعت الإدارة منسوباتها ممن تنطبق عليهن ضوابط الترشيح بتعبئة النماذج ورفع الملفات من خلال الدخول على الباركود المتاح، وإرسالها إلى البريد التالي (ryd-ed-023 @moe-gov-sa)، لافتة إلى أن يوم الخميس الموافق 1443/11/3هـ، كموعد أقصى للتقديم.