30 وظيفة شاغرة لدى شركة باب رزق جميل

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة باب رزق جميل من خلال موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر 30 وظيفة تعليمية في (جميع التخصصات) برواتب تصل (7,000 ريال)، بمسمى معلم (جميع التخصصات).

وأوضحت الشركة، أن نطاق الراتب ما بين (5,000 ريال إلى 7,000 ريال)، مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في (جميع التخصصات)، لا يُشترط وجود خبرة سابقة، بينما الوصف الوظيفي: تصميم التدريس للمواد والمقررات الدراسية في المدرسة، تطبيق استراتيجيات التدريس الحديثة المتضمنة التعليم الإلكترونية والتعلم عن بعد.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تدريس النصاب المقرر من الحصص كاملاً، والقيام بكل ما يتطلب تحقيق أهداف المواد الدراسية من تصميم التدريس واختيار الاستراتيجيات المناسبة واستخدام أساليب تقويم مناسبة وبناء الاختبارات وفق جدول المواصفات والضوابط والشروط، والقيام بالتصحيح ورصد الدرجات، وتنفيذ النشاط داخل الفصل وخارجه، وذلك حسبما تقتضيه أصول المهنة وطبيعة المادة وفقاً للأنظمة والتوجيهات الواردة من جهات الاختصاص، وغيرها من المهام.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ أمس الخميس بتاريخ 1443/11/03هـ الموافق 2022/06/02م، فيما للتقديم عبر موقع شركة باب رزق جميل