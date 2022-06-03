أبرز فوائد عزل المباني حراريًا

الرياض(صدى):

أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة”، أن قياس “كفاءة الطاقة” في مواد العزل الحراري يتم من خلال “الانتقالية الحرارية” لعناصر البناء الخارجية كافة، أي ما يُعرف علميًّا بـ(U-Value)؛ فكلما انخفضت قيمة معامل انتقال الحرارة (U-Value) زادت كفاءة الطاقة لمادة البناء.

وقال المركز، أن تطبيق العزل الحراري في المباني يسهم في تخفيض الطاقة الكهربائية المستهلكة في أجهزة التكييف، والتدفئة بين 30 إلى 40%، كما أن استخدام الزجاج المزدوج والعاكس للحرارة يخفض حتى 5% من استهلاك المكيف للكهرباء.

ونصح المركز، أصحابَ المباني، باستخدام الألوان الخارجية الفاتحة للمبنى؛ لأنها تقلل من امتصاص الحرارة (كسب حراري)، مؤكدًا تكلفة العزل الحراري في المباني (الجدران، الأسقف، النوافذ) تتراوح بين 3 إلى 5% من التكلفة الإجمالية للمبنى، وهي تكلفة مقبولة نظرًا للفوائد الجمة التي ستعود على المواطن والوطن جراء تنفيذ تطبيقات العزل الحراري وإشاعة استخدامه.