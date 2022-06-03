أبرز فوائد عزل المباني حراريًا
أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة”، أن قياس “كفاءة الطاقة” في مواد العزل الحراري يتم من خلال “الانتقالية الحرارية” لعناصر البناء الخارجية كافة، أي ما يُعرف علميًّا بـ(U-Value)؛ فكلما انخفضت قيمة معامل انتقال الحرارة (U-Value) زادت كفاءة الطاقة لمادة البناء.
وقال المركز، أن تطبيق العزل الحراري في المباني يسهم في تخفيض الطاقة الكهربائية المستهلكة في أجهزة التكييف، والتدفئة بين 30 إلى 40%، كما أن استخدام الزجاج المزدوج والعاكس للحرارة يخفض حتى 5% من استهلاك المكيف للكهرباء.
ونصح المركز، أصحابَ المباني، باستخدام الألوان الخارجية الفاتحة للمبنى؛ لأنها تقلل من امتصاص الحرارة (كسب حراري)، مؤكدًا تكلفة العزل الحراري في المباني (الجدران، الأسقف، النوافذ) تتراوح بين 3 إلى 5% من التكلفة الإجمالية للمبنى، وهي تكلفة مقبولة نظرًا للفوائد الجمة التي ستعود على المواطن والوطن جراء تنفيذ تطبيقات العزل الحراري وإشاعة استخدامه.
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