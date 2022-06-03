البلاد المالية تفتح باب التقديم في تمهير

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت البلاد المالية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن بدء التقديم في برنامج (تمهير) لحملة (الدبلوم فأعلى) بالتعاون مع صندوق (هدف) بمدينة الرياض.

وأوضحت البلاد المالية، أن المسمى التدريبي: متدرب – دعم فني لتقنية المعلومات، مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة الدبلوم أو البكالوريوس في التخصصات التقنية، أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

واشترطت ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص، وألا يكون قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً، وإجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً)، وإجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ أمس الخميس بتاريخ 1443/11/03هـ الموافق 2022/06/02م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) هنــــــــــا