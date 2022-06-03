الروقي: جيوفينكو طالب بمرتبه وفق آلية تقاضي حضارية

ماجد محمد(صدى):

علق الناقد الرياضي فهد الروقي، على وضع الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، صورته مع رئيس نادي الهلال فهد بن نافل بعد رحيله عن الزعيم.

وقال فهد الروقي، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “‏جيوفينكو وضع صورة العناق في حسابه بعدما غادر.. احتفظ بعلاقة الود التي تظهر نقاء البيئة الزرقاء.. رفض التسوية وطالب بمرتبه وفق آلية تقاضي حضارية، ويظل الهلال نموذجا مشرقا للبيئة النقية”.

وكانت غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ألزمت نادي الهلال بسداد مستحقات مالية للمحترف الإيطالي السابق بصفوفه سبستيان جيوفينكو تُقدر بـ 4.5 مليون دولار أمريكي.