بالصور.. مواصفات الإصدار المميز من جاجوار F-PEACE بروح البطل

أميرة خالد(صدى):

تعد شركة جاجوار واحدة من ابرز مصنعي السيارات حول العالم، حيث تقدم باقة من الطرازات القوية والمتنوعة، مثل النسخة الشهيرة صاحبة انجاز سباق 24 ساعة من لومان ” XJR-9 LM”.

وتستمر جاجوار في تعزيز تواجدها وتخليد النسخة المنتصرة، باطلاق احد الوحوش الخاصة بطرازات F-PEACE مع الرقم 394 تخليدًا للسيارة صاحبة الانجاز.

تتميز السيارة جاجوار F-PEACE على جنوط رياضية يبلغ قياسها 22 بوصة مع تصميم هندسي متعدد الاضلاع مطلية باللون الذهبي.

وجات بمحرك ثماني الاسطوانات V8 سوبرتشارجد، بسعة 5000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 550 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 700 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس اوتوماتيكية الأداء.

وانفردت السيارة ببعض اللمسات الداخلية المميزة وتشمل تطعيمات ذهبية، حول عجلة القيادة صاحبة القدرات المتعددة الاستخدام، إلى جانب بعض اللمسات الذهبية.