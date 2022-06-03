3 أسباب شائعة تصيبك باضطراب النوم

أميرة خالد(صدى):

يعد اضطراب النوم من المشاكل التي تواجه الكثير منّا، وعادة ما يحدث اضطراب النوم نتيجة للعديد من الأسباب من أبرزها:

1- تناول الطعام بكمية كبيرة قبل النوم

تناول الكثير من الطعام قبل النوم قد يعني الذهاب إلى الحمام عدة مرات أثناء الليل، وقد يؤدي تناول إلى ظهور أعراض حرقة المعدة عند الاستلقاء مما قد يجعلك تشعر بعدم الارتياح.

ويمكن أن يتسبب انقطاع النفس الانسدادي النومي أيضًا في التبول الليلي والحرقة الشديدة في الليل.

2- استخدام غرفة نومك كغرفة متعددة الأغراض:

يؤدي ملء غرفة النوم بأجهزة التلفزيون وأنظمة الألعاب وغيرها من الأدوات، إلى اضطراب النوم وعدم الراحة ولن تساعدك على النوم بشكل افضل.

قد تكون الشاشات المضاءة ضارة بالنوم، سيؤدي استخدامها قبل النوم مباشرة إلى تنشيط عقلك ، وهذا هو آخر شيء تحتاجه للنوم.

3- ممارسة الرياضة بقوة قبل النوم

القيام بذلك قبل النوم مباشرة يعد فكرة سيئة، كما إنه يسبب صعوبات حيث سيتم تسريع جسمك عندما تتجه للنوم.

قد يرفع درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب وضغط الدم، لذلك حاول تقليل التمارين الهوائية قبل وقت النوم مباشرةً.