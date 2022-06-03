الجماز: إعلام الأهلي أصبح صدى إعلام نادي الي بالي بالك

ماجد محمد(صدى):

وجه الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز، نقدًا لاذعًا لإعلام نادي الأهلي مؤكدًا أن الفريق أصبح في خطر حقيق٠ي.

وقال “الجماز” في حديثه: “يجب أن ننظر إلى من يمثل الأهلي في البرامج التلفزيونية وفي مساحاته، فإذا نظرت إليهم تعرف أين هو الأهلي ؟”.

وتابع: “إعلام الأهلي تارك جميع مشاكل الفريق وأصبح صدى إعلام نادي اللي بالي بالك، وصار يتبنى قضاياه وأصبحت الأمور الآن أكثر تعقيدًا وأصبح وضع الأهلي في خطر حقيقي”، وذلك بحسب برنامج “الحصاد الرياضي”.