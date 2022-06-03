بالفيديو.. جموع غفيرة من المعتمرين يؤدون مناسك العمرة في أجواء روحانية

مكة المكرمة(صدى):

وثق مقطع فيديو جموع غفيرة بين المعتمرين وهم يؤدون فريضتهم فجر اليوم، الجمعة، في صحن الطواف طالبين رجاء المثوبة من الله عز وجل وقانعون بعطائه في جو مليء بالروحانية.

وبيّن الفيديو الجموع الكبيرة من المعتمرين وهم يطيفون حول الكعبة المشرفة في أجواء ليلية روحانية مليئة بالسكون والهدوء .