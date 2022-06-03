بالفيديو.. جموع غفيرة من المعتمرين يؤدون مناسك العمرة في أجواء روحانية
وثق مقطع فيديو جموع غفيرة بين المعتمرين وهم يؤدون فريضتهم فجر اليوم، الجمعة، في صحن الطواف طالبين رجاء المثوبة من الله عز وجل وقانعون بعطائه في جو مليء بالروحانية.
وبيّن الفيديو الجموع الكبيرة من المعتمرين وهم يطيفون حول الكعبة المشرفة في أجواء ليلية روحانية مليئة بالسكون والهدوء .
فيديو | فجر الجمعة.. أتوا إلى المعطي المنان..
جموع غفيرة من المعتمرين والزوار في صحن الطواف لأداء المناسك بخشوع وراحة وروحانية#الإخبارية pic.twitter.com/zKyitj4KIR
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 3, 2022
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