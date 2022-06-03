بالفيديو.. متعافية من السرطان تروي رحلة كفاحها مع المرض بالصبر والدعاء

علي القحطاني(صدى):

روت المواطنة الجوهرة إبراهيم المتعافية من السرطان، رحلتها مع المرض وكيف كافحته بالإرادة والصبر من أجل التغلب عليه.

وقالت “الجوهرة” في حديثها: “رحلتي مع السرطان كانت 4 فصول أجملها الرضى والقبول وقوة التجاوز، فأنا تعاملت مع الحزن بالضيف الذي زارني أكرمته بالصبر وقوة الإرادة واليقين والتوكل على الله حتى رحل هذا الضيف مني وترك آثره”.

وأشارت إلى لجوئها إلى الله والتقرب له بالدعاء خلال تلك الفترة، مضيفة: “كان دعائي أثناء إصابتي بالمرض لأنك الله عِلمُك بحالي يغنيني عن سؤالي”، وذلك بحسب برنامج “الراصد”.

فيديو | المتعافية من السرطان الجوهرة إبراهيم: رحلتي مع السرطان كانت 4 فصول.. وأجملها كان الرضى والقبول وقوة التجاوز.. وأكرمت المرض بالصبر ورحل تاركا فيَّ آثارا طيبة#الراصد pic.twitter.com/Uc3Z6Wcjgk — الراصد (@alraasd) June 2, 2022