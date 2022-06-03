نجل وزيرة متهم بقتل اثنين يثير جدلاً واسعًا

القاهرة(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو ، لرقص رامي هاني فهيم نجل السفيرة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة المصرية والذي اتهم بقتل اثنين من زملائه في أمريكا حالة واسعة من الجدل حول حالة الشاب الصحية وما تردد عن إصابته بمرض نفسي.

وبيّن الفيديو نجل الوزيرة وهو يرقص في غرفته في أمريكا على أنغام أغنية غربية كما كان يقوم بتصوير نفسه.

وقال المغردون :” أن الشاب يبدو أنه كان يحاول الخروج من حالة نفسية لازمته بالرقص والإحساس بالسعادة.”

وأضافت وسائل إعلامية سابقة على تويتر :” أن الشاب يعاني من الفراغ والوحدة وأنه كان يبحث عن فتاة تحبه وتشعر به وتتفهم مشاعره.”

وتابعت :” أن نجل الوزيرة تعرض قبل عام لحالة نفسية سيئة لازمته واضطرت على إثره والدته إلى السفر لأمريكا لتكون بجواره.”

والجدير بالذكر أن دفاع نجل الوزيرة سيتقدم بمستندات تفيد بمعاناته من مرض نفسي وفقا لما أفادت به وسائل الإعلام المصرية.