مختص يوضع تفاصيل مهمة بشأن التأمين الطبي وعلاج المواطنين ( فيديو )

الرياض(صدى):

أوضح المتخصص في اقتصاديات الموارد البشرية هشام بن علي، أن القطاع الصحي يعد من أكثر القطاعات استنزاف لاقتصاديات الدول.

وقال “علي”خلال مداخلة على برنامج “هنا الرياض”: العناية بالمرضى والمواطنين هي مسؤولية كبرى والدولة لا تستطيع أن تلعب دور في أنها تعالج المريض وفي نفس الوقت يكون لها مورد مالي من هذه العملية وفي نفس الوقت لابد أنها تقدم خدمات مجانية للمواطنين.”

وأضاف هشام بن علي : هذه الفكرة تستهدف خدمة المواطن بحيث يستطيع الإفادة من جميع الخدمات بالمستشفيات سواء في القطاع الحكومي أو الخاص من خلال التأمين الطبي.”

وأفاد بأن الخطوة جيدة ونحمد الله أنها جاءت في الوقت الذي تمر به المملكة بـ “روزمة” من التحديات وكمية كبيرة من النشاطات الاقتصادية التي تساهم في رفع اقتصاديات المملكة ورفع الدخل القومي ورفاهية المواطن في نهاية المطاف.