ما علاقة والدة غافي بأزمة شاكيرا وبيكيه ؟

وكالات(صدى):

‏ارتبط اسم الإسباني جيرارد بيكيه قائد برشلونة بوالدة غافي نجم برشلونة البالغ من العمر 17 عامًا، حيث أوردت بعض الحسابات أن والدة الأخير كانت السبب في انفصال الثنائي بيكيه وشاكيرا.

وتعود تلك الشائعة لأحد الحسابات الساخرة فوالدة “غافي” ليس لها شأن بانهيار علاقة شاكيرا وبيكيه، حيث أوردت التقارير أن بيكيه جمعته علاقة أخرى بطالبة شقراء تبلغ 20 عامًا.

وتعمل الطالبة في مجال تقديم الفعاليات والأنشطة لكن لم يتم الكشف عن هويتها حتى الآن، وهو الأمر الذي كشفته شاكيرا وتسبب في انفصالها عنه.