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  3. الشيخ السبر يوضح.. هل يجوز للمسافر أن يأخذ برخص السفر لمدة 10 أيام ( فيديو)

الشيخ السبر يوضح.. هل يجوز للمسافر أن يأخذ برخص السفر لمدة 10 أيام ( فيديو)

الشيخ السبر يوضح.. هل يجوز للمسافر أن يأخذ برخص السفر لمدة 10 أيام ( فيديو)
علي القحطاني(صدى):

أوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور سعد بن عبدالله السبر أحكام الصلاة في السفر والقصر والجمع فيها .

وقال سعد بن عبدالله خلال مداخلة على برنامج “يستفتونك ” : أنه يجوز القصر والجمع ما دام الإنسان مسافر”، لافتًا أن بعض أهل العلم اختار 19 يومًا الترخص فيها وبعضهم قال :”من لا يعلم المدة يقصر حتى يرجع “.

ورد الشيخ على سؤال أحد المتابعين ” بأنه هل يجوز للمسافر أن يأخذ برخص السفر لمدة 10 أيام”، مُشيرًا إلى أنه يجوز لها القصر والجمع .

ونبّه سعد بن عبدالله المتابعة التي طرحت السؤال أن العلماء ينقل منهم الناس أقوالهم، والعلماء يختلفون في الأقوال، وكلٌ يجتهد بحسب ما يراه من الدليل وما يستنبطه.


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