الشيخ السبر يوضح.. هل يجوز للمسافر أن يأخذ برخص السفر لمدة 10 أيام ( فيديو)
أوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور سعد بن عبدالله السبر أحكام الصلاة في السفر والقصر والجمع فيها .
وقال سعد بن عبدالله خلال مداخلة على برنامج “يستفتونك ” : أنه يجوز القصر والجمع ما دام الإنسان مسافر”، لافتًا أن بعض أهل العلم اختار 19 يومًا الترخص فيها وبعضهم قال :”من لا يعلم المدة يقصر حتى يرجع “.
ورد الشيخ على سؤال أحد المتابعين ” بأنه هل يجوز للمسافر أن يأخذ برخص السفر لمدة 10 أيام”، مُشيرًا إلى أنه يجوز لها القصر والجمع .
ونبّه سعد بن عبدالله المتابعة التي طرحت السؤال أن العلماء ينقل منهم الناس أقوالهم، والعلماء يختلفون في الأقوال، وكلٌ يجتهد بحسب ما يراه من الدليل وما يستنبطه.
هل يجوز للمسافر أن يأخذ برخص السفر لمدة 10 أيام
– الشيخ د. سعد بن عبدالله السبرhttps://t.co/KjM9jqBEgK#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/JPKpbMrxvm
— قناة الرسالة (@alresalahnet) June 3, 2022
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