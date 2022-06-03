بالفيديو.. انهيار وبكاء أب بسبب اختفاء ابنته بعدما خرجت متوجهه إلى الامتحان

القاهرة(صدى):

تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق انهيار وبكاء أب مصري بعد اختفاء ابنته منذ 10 أيام، أثناء ذهابها لأداء اللمتحان بكلية الخدمة الاجتماعية في جامعة حلوان بمصر.

وقال الأب وهو في حالة انهيار :”أنا هتجنن على بنتي”، داعيًا الجهات المعنية للبحث عن ابنته”، لافتًا أن نجلته اختفت بعد خروجها من منزل الأسرة، وأثناء توجهها إلى موقف سيارات رمسيس.

وأضاف الأب:” أنه توجه إلى الجامعة وسأل عنها زملاءها، ليكتشف عدم ذهابها للجامعة وأنها لم تؤدِ الامتحان، مُشيرًا إلى أن آخر ظهور لها كان عند أحد المولات التجارية بالشيخ زايد.