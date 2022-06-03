سعود الصرامي: عقوبة منع كنو من التسجيل سيتم إلغائها

ماجد محمد(صدى):

كشف الإعلامي سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، عن تطورات جديدة في قضية اللاعب محمد كنو مع نادي النصر.

وكتب “الصرامي” عبر حسابه الرسمي على تويتر: “إلغاء عقوبة المنع من التسجيل لفترتين، جاهز للصدور !”.

يُذكر أن غرفة فض المنازعات أصدرت قرارًا سابقًا يقضي بإيقاف “كنو” 4 أشهر على خلفية توقيعه لنادي النصر ثم تجديد عقده لنادي الهلال في آن واحد.

كما ألزمت الغرفة اللاعب ونادي الهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر يُقدر بـ27 مليون ريال؛ وذلك بسبب الشكوى التي تقدم بها نادي النصر.