مهام الترس التفاضلي في السيارة وأسباب تعطله وأنواعه

أميرة خالد(صدى):

يعتبر الترس التفاضلي أو الترس قطعة من القطع الرئيسية والمهمة في كل سيارة، حيث أنه الجزء المسؤول عن الحفاظ على توازن اطارات السيارة أثناء الدوران والمنعطفات.

ويساعد الدفرنس على أن تدور عجلات السيارة الخارجية أسرع من عجلاتها الداخلية، ولذلك يقوم الدفرنس بتوزيع القوة بشكل يسمح للعجلات الخارجية بالدوران أسرع من الداخلية.

يعمل الدفرنس من خلال زيت مخصص له حتى تستطيع كل أجزائه الداخلية من التحرك دون أية مشكلة، لذلك أي مشكلة تواجه الزيت المخصص له تؤدي إلى تعطل الدفرنس، كما أن الرواسب والأوساخ المتراكمة في الزيت بإمكانها أن تؤثر بشكل سلبي على الدفرنس أيضًا .

أنواع الدفرنس:

– دفرنس القفل، والذي عادًة ما يفضل استخدام هذا النوع في الطرق الصحراوية والغير متساوية.

– دفرنس محدود الانزلاق، ويعمل بشكل طبيعي في الغالب ولكنه يواجه بعض الصعوبات عند الانعطافات القوية؛ وذلك يُسمى بـ محدود الانزلاق.

– الدفرنس المفتوح، والذي يعتبر النوع الشائع بين السيارات على الرغم من انه يواجه بعض الصعوبات في الطرق الوعرة، إلا أنه ممتاز في الطرق المعبدة.

– دفرنس عزم الدوران، والذي غالبًا ما يُستخدم في السيارات ذات الدفع الرباعي.