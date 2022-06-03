انتهت مدة الاعتراض ولم يقدم أوراق تثبت استحقاقه.. حساب المواطن يُجيب
رد برنامج حساب المواطن على تساؤل “مستفيد” عما يمكن أن يفعله في حال انتهاء مدة الاعتراض قبل إرفاق المستندات التي تثبت استحقاقه.
وقال “المستفيد” في تساؤله للبرنامج عبر “تويتر”: “انتهت مدة الاعتراض وما قدمت أوراقًا تثبت استحقاقي ما الحل ؟ بأكمل سنة ما أستلم شيئًا”.
وأجابت خدمة المستفيدين قائلة: “في حال كانت حالة الأهلية غير مؤهل وتم تجاوز مدة الاعتراض 3 أشهر، لا يمكنك إعادة تقديم الطلب في البرنامج مرة أخرى”.
وأضاف: “إذ تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن”.
اترك تعليقاً