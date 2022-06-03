انتهت مدة الاعتراض ولم يقدم أوراق تثبت استحقاقه.. حساب المواطن يُجيب

الرياض(صدى):

رد برنامج حساب المواطن على تساؤل “مستفيد” عما يمكن أن يفعله في حال انتهاء مدة الاعتراض قبل إرفاق المستندات التي تثبت استحقاقه.

وقال “المستفيد” في تساؤله للبرنامج عبر “تويتر”: “انتهت مدة الاعتراض وما قدمت أوراقًا تثبت استحقاقي ما الحل ؟ بأكمل سنة ما أستلم شيئًا”.

وأجابت خدمة المستفيدين قائلة: “في حال كانت حالة الأهلية غير مؤهل وتم تجاوز مدة الاعتراض 3 أشهر، لا يمكنك إعادة تقديم الطلب في البرنامج مرة أخرى”.

وأضاف: “إذ تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن”.