الجوازات تؤكد أن منع الدخول لمن خرج ولم يعد لا يتضمن التابعين والمرافقين

الرياض(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن التعليمات تنص على أنه في حال خروج الوافد بتأشيرة «خروج وعودة» ولم يعد خلال الفترة المحددة في التأشيرة، يتم منعه من الدخول لمدة 3 سنوات، إلا على صاحب العمل السابق، وذلك بتأشيرة جديدة.

وقالت الجوازات:” بأنه يتم احتساب المدة من تاريخ انتهاء التأشيرة، كما يتم الاعتماد على التقويم الهجري”، مؤكدة أن قرار المنع من الدخول لا يتضمن التابعين والمرافقين.

وأضافت في ما يتعلق بخروج التابعين والمرافقين للوافدين من الأبناء أو البنات وعدم عودتهم، واستمرار ظهورهم في منصة «أبشر» لولي الأمر: “يتم إلغاؤهم وإسقاطهم من قائمة التابعين بعد نهاية التأشيرة مباشرة من خلال خدمة «تواصل» عبر المنصة.

والجدير بالذكر أن “الجوازات “قد أعلنت أنه سيتم تسجيل عبارة «خرج ولم يعد» لأي وافد أصدر تأشيرة «خروج وعودة» بشكل آلي، وذلك بعد مرور شهرين من تاريخ انتهاء التأشيرة.