أب يشتري أرنبين لشغل ابنتيه عن الأجهزة الإلكترونية ليجد المفاجأة

بغداد(صدى):

لجأ أب عراقي إلى أرنبين صغيرين لم يتجاوز عمرهما 10 أيام لإبعاد وإلهاء ابنتيه عن التعلق أو إدمان الأجهزة الإلكترونية وأفلام الكرتون، لكن ما حدث أدهشه بشكل كبير.

وتفاجأ الأب، أن ابنتيه جعل الحيوانيين الصغيرين صديقين لهما، وتدربانهما على مُشاهدة أفلام الكارتون، ويأكلون وينامون سويةً.

وقال الأب :” صرنا نرى الأرنبين مع ابنتيّ يفترشون الأرض لمشاهدة أفلام الكارتون سويةً بكل اهتمام”.

وظل الأب يسأل نفسه وهو متعجب “هل يُعقل أن يصل ذكاء ابنتي إلى حد استطاعتا أن تُعلما الأرنبين مشاهدة أفلام الكارتون”، إذ لم تستغرق الطفلتان إلا أسبوعًا واحدًا لجعل الأرنبين صديقين حميمين لهما، ويُرافقانهما أينما ذهبتا.

وأضاف الأب:” إنّ الأرنبين وبسلوكهما أصبحا طفلين آخرين داخل البيت، ويقومان بجميع ما تقوم به ابنتاه سواء فيما يتعلق بمشاهدة أفلام الكارتون أو الأكل والشرب أو النوم واللعب.”

وتابعت إيفار وهي تلميذة في الثاني الابتدائي:” أنها عندما تريد مشاهدة أفلام الكارتون يكفي أن تنادي الأربين “أرنبي تعال، أرنبي تعال” فيلبيان النداء على الفور ويأتيان إليها للمشاهدة.”

وأوضحت إيفار أن تعلّق الأرنبين بها وبشقيقتها، اعتمد منذ البداية على عدم تخويف الأرنبين، ومحاولتهما باستمرار حكّ رأسيهما واللعب معهما بهدوء بعيدًا عن الضجيج، فاستطاعتا بذلك أن تكسبا ودّهم.