السديس: احذروا أخذ الفتوى الشرعية من المواقع المشبوهة ( فيديو )

مكة المكرمة(صدى):

حذر خطيب المسجد الحرام عبدالرحمن السديس، من أخذ الفتاوي من شبكات المعلومات، ومشبوهات العالم المفتوح، والذي لا يفرق بين المِلل والمذاهب والفِرق والمشاري والثقافات والأفكار .

وقال “السديس” لا يتولى هذه الفتاوي إلى الأكفاء تحت مِظلة موثوقة، لافتًا أنها لا تؤخذ من المجاهيل والمواقع المشبوهه، ونوّه على معرفة آداب الإفتاء والإستفتاء .

وأكد أن للمفتي آدابًا وأخلاقًا تُجمل منصبة، وتكمل منزلته وتستميل قلوب السائلين وأبصارهم بما يليق بجلال الإفتاء ومكانته.

وأضاف السديس :” أن من أهم آداب المفتي، صلاح النية، وصدق الطوية واللجوء إلى رب البرية وأن يوافق قوله فعله وأن يكون النص دليله ومرشدة ” ، بحسب قناة الإخبارية