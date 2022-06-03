السديس: احذروا أخذ الفتوى الشرعية من المواقع المشبوهة ( فيديو )
حذر خطيب المسجد الحرام عبدالرحمن السديس، من أخذ الفتاوي من شبكات المعلومات، ومشبوهات العالم المفتوح، والذي لا يفرق بين المِلل والمذاهب والفِرق والمشاري والثقافات والأفكار .
وقال “السديس” لا يتولى هذه الفتاوي إلى الأكفاء تحت مِظلة موثوقة، لافتًا أنها لا تؤخذ من المجاهيل والمواقع المشبوهه، ونوّه على معرفة آداب الإفتاء والإستفتاء .
وأكد أن للمفتي آدابًا وأخلاقًا تُجمل منصبة، وتكمل منزلته وتستميل قلوب السائلين وأبصارهم بما يليق بجلال الإفتاء ومكانته.
وأضاف السديس :” أن من أهم آداب المفتي، صلاح النية، وصدق الطوية واللجوء إلى رب البرية وأن يوافق قوله فعله وأن يكون النص دليله ومرشدة ” ، بحسب قناة الإخبارية
فيديو | خطيب المسجد الحرام عبدالرحمن السديس: احذروا أخذ الفتوى الشرعية من المواقع المشبوهة #الإخبارية pic.twitter.com/tXmDNB1J1s
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 3, 2022
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