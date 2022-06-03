النقل تُجيب على الأسئلة الشائعة حول نشاط تأجير السيارات

الرياض(صدى):

نشرت الهيئة العامة للنقل ‏إجابات الهيئة حول الأسئلة الشائعة حول نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير.

– ذهبت لمكتب تأجير السيارات ووجدت صيغة العقد ورقية هل العقد الورقي معتمد؟

الهيئة العامة للنقل تلزم جميع مكاتب تأجير السيارات بالعقد الالكتروني الموحد عبر بوابة نقل، وفي حال عدم التزام المكتب بالعقد الالكتروني الموحد نسعد بسماع بلاغك عن طريق الرقم الموحد 19929.

– ذهبت لمكتب تأجير السيارات وطلب رهن الهوية الوطنية أو تصويرها هل يسمح رهن الهوية أو تصويرها؟

حسب المادة الحادية والثلاثون من اللائحة فإن جميع المنشآت ملزمة بعدم تصوير الوثائق الرسمية العائدة للمستأجر بغرض تأجيره سيارة والاكتفاء بتسجيل كافة البيانات آلية من واقع تلك الوثائق في الأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة وحسب تنظيمات الجهات المختصة.

– ماهي المستندات المطلوبة لإتمام عملية التأجير من أحد المكاتب المرخصة؟

– إثبات هوية

– رخصة قيادة

– أن تنطبق على المستأجر شروط التغطية التأمينية.

– عند استئجار سيارة من أحد المكاتب المرخصة بفرع الرياض مثلا) ورغبت بتسليمها في فرع الدمام مثلا)، هل يحق للمكتب أخذ قيمة نقل السيارة الفرع الاستلام؟

حسب الاتفاق بين المستفيد ومكتب التأجير، فإذا نص العقد المتفق عليه على “قيمة تسليم السيارة في مدينة أخرى”، فإنه يحق للمكتب تحصيل قيمة تسليم السيارة في مدينة أخرى.

– في حال عدم توفر التأمين الشامل لدى مكتب التأجير، هل يترتب عليه مخالفة؟

لا يعتبر ذلك مخالفة، حيث نصت المادة الثانية والثلاثون من اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير، على أنه يجب أن تكون التغطية التأمينية كحد أدني تجاه الغير.

– هل يحق للمكتب مطالبتي بمبالغ مالية عند إعادتي للسيارة المستأجرة بوقود ناقص؟

يتم تحديد ذلك وفقا لسياسة إعادة الوقود المذكورة في العقد.

– كيف أتقدم بشكوى على أحد مقدمي الخدمة في نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير؟

نسعد باستقبال الملاحظات والبلاغات عن طريق الرقم الموحد 19929.