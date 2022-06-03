أسينسيو يلمح بالانتقال إلى مانشستر يونايتد

وكالات(صدى):

فتح النجم الإسباني ماركو أسينسيو، الباب أمام خروج محتمل من ريال مدريد هذا الصيف بعد تقرير يفيد بأن وكيل اللاعب خورخي مينديز قد عرض على مانشستر يونايتد صفقة انتقال.

وسيتسبب ذلك من الناحية النظرية إلى ارتباطه بزملائه السابقين في ريال مدريد رافائيل فاران وكريستيانو رونالدو، الذين اجتمع معهم بشكل رائع في إسبانيا.

وقال “أسينسيو ” حول مستقبله:” لدي عام آخر في عقدي، لكننا هنا نتحدث عن مغادرتي لريال مدريد، هذه لحظة مهمة بالنسبة لي ولن أنكرها”، بحسب صحيفة آس.

وأفاد بأنه أكثر نضجًا وليس فقط في الملعب، مُشيرًا إلى أن هذه لحظة مهمة، وسيضطر لاتخاذ قرارات مهمة.