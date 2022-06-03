شمس الأسطورة تكشف عن طلاقها من زوجها تركي القرني

أميرة خالد(صدى):

كشفت الفنانة المعروفة باسم ”شمس الأسطورة“ عن طلاقها من زوجها تركي القرني، لتصبح المرة الثانية التي تنفصل فيها شمس الأسطورة عن تركي القرني، حيث تطلقت منه من قبل، ولكنها عادت إليه.

وشاركت ”شمس الأسطورة“ صورة تجمع بينها وبين طليقها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”سناب شات“ مُعلقة عليها: ”رسميا أعلن انفصالي عن تركي والله يعوضني“.

والجدير بالذكر أن الفنانة قد أعلنت في ديسمبر من العام الماضي، عودتها لطليقها تركي القرني، بعد ظهورها سابقا في عدة مقاطع فيديو تطلب منه العودة إليها، وتبدي ندمها على انفصالهما.