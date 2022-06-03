الشثري يوضح حكم تكرار الحج

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ الدكتور سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء، حكم تكرار الحج والموازنة بين أدائه كنافلة والتصدق بنفقاته.

وقال “الشثري” في حديثه: “إذا ترك الإنسان العبادة رحمة وشفقة لغيره كان مأجورًا عليها فإذا قارن الإنسان بين أداء الحج نافلة وأداء الصدقة بتكاليف الحج وجد أن يتصدق بالنفقات التي كان ينويها للحج”.

وتابع عن ثواب ذلك: “سيحصل الإنسان في هذه الحالة على ثواب العبادة وثواب الصدقة وثواب الموازنة بين هذين العملين ولذلك فإن من الأعمال التي يأخذ بها الإنسان الأجر الكبير أن ينفق في سبيل الله”، وذلك بحسب برنامج “فتاوى”.