شاهد.. نائب أمريكي يستعرض أسلحته بجلسة للكونغرس

واشنطن(صدى):

وثق مقطع فيديو استعراض النائب الأمريكي غريغ ستيوب أحد المشرعين الجمهوريين، أسلحته خلال جلسة استماع في مجلس النواب عبر تطبيق “زووم”.

واعتبر النائب الأمريكي أن مشروع القانون الذي يسعى لوضع قيود على اقتناء الأسلحة ستكون له آثار سلبية، متباهيًا بمسدسات حملها أثناء تعليقه.

وأشار “ستيوب” إلى أن إجراءات حظر الأسلحة غير منطقية؛ كونها لا تلبي الغرض الذي وضعت من أجله، مبينًا أن هناك خيارات تسليح أخرى تظل أمام الأميركيين.

فيما اقترح النائب الجمهوري توم مكلينتوك من كاليفورنيا، وضع قيود على حمل السلاح لذوي السوابق والجنايات فقط، وإبقاء قوانين اقتناء الأسلحة على وضعها الراهن.

ويأتي ذلك خلال جلسة مناقشة انتشار الأسلحة في المجتمع الأمريكي وسلسلة من حوادث إطلاق النار خلال الآونة الأخيرة أبرزها حادثة طلاب تكساس.