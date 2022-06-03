ماهو مصير المحطات القديمة التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ؟

الرياض(صدى):

تحدث المهندس عبدالله العبد الكريم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، عن مصير المحطات القديمة التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة.

وأوضح “عبدالله” أن بعض المنظومات تعمل من أربعين عام بكفاءة وموثوقية ويعتمد عليها حتى أن بعضها تجاوز إنتاجه القدرة التصميمية وأصبح هنام فرص في زيادة الكفاءة عبر تقنيات جديدة.

وأكد أن مشاريع استبدال التقنيات دائمًا يكون خلفها أهداف نبيلة نقوم عليها وفق رؤية المملكة 2030، مضيفًا: “فمن الحكمة استبدالها اليوم ونحن نعمل على استبدالها وهذا أحد عوامل خفض الانبعاثات الكربونية”، بحسب قناة “العربية السعودية”.