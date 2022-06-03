مواصفات وأسعار محركات تويوتا شاص 2022 في المملكة

أميرة خالد(صدى):

تستمد شعبية تويوتا شاص من تصميمها الكلاسيكي والمستمر حتى الآن منذ سنوات عديدة وهي بنفس التصميم العريق الكلاسيكي وقوتها المشهودة والمعروفة، والتي ليس لها مثيل، كما أنها تتمتع بحضور متميز خاصة في المملكة وأسواق الخليج العربي.

مواصفات محركات تويوتا شاص 2022:

١: محرك بنزين

– عدد الاسطوانات: 6

– سعة المحرك: 4.0 لتر

– القوة: 228 حصان

– عزم الدوران: 360 نيوتن متر

– ناقل الحركة: يدوي 5 سرعات

٢: محرك ديزل

– عدد الاسطوانات: 8

– سعة المحرك: 4.5 لتر

– القوة: 196 حصان

– عزم الدوران: 430 نيوتن متر

– ناقل الحركة: يدوي 5 سرعات

أسعار تويوتا شاص 2022

* PICKUP DLX: بسعر 141,565 ريال شامل الضريبة

* PICKUP DLX Alloy Wheel: بسعر 146,395 ريال شامل الضريبة

* PICKUP DLX Winch: بسعر 147,545 ريال شامل الضريبة

* PICKUP SDLX LMTD Winch: بسعر 152,835 ريال شامل الضريبة

* PICKUP 70th LX1: بسعر 165,830 ريال شامل الضريبة

* PICKUP 70th LX2: بسعر 165,830 ريال شامل الضريبة

* PICKUP DLX Diesel: بسعر 157,320 ريال شامل الضريبة

* PICKUP DLX Winch Diesel: بسعر 164,565 ريال شامل الضريبة

* PICKUP DLX Limited 2 Diesel: بسعر 171,350 ريال شامل الضريبة

* PICKUP 70th LX1 Diesel: بسعر 182,850 ريال شامل الضريبة