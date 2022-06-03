برشلونة: لا نستطيع التعاقد مع ليفاندوفسكي في الوقت الحالي

وكالات(صدى):

صرح إدوارد روميو نائب رئيس برشلونة الاقتصادي، بأن النادي لا يستطيع في الوقت الحالي التعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ؛ وذلك بسبب لوائح الليغا.

وتفصيلاً، قال “روميو” في حديثه: “في الوقت الحالي لا يمكن التوقيع مع ليفاندوفسكي بسبب لوائح الليغا، ولكن إذا تمكنا من إدخال ثلاثة أضعاف راتبه فسيكون ذلك ممكنًا”

وكان “ليفاندوفسكي” قد أعلن عن رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ في السوق الصيفي، وهو ما أثار الحديث بشكل كبير عن رغبته في الانتقال إلى برشلونة.