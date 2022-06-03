فتح التسجيل للحجّاج من داخل المملكة عبر تطبيق اعتمرنا

مكة المكرمة(صدى):

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل للحجاج من داخل المملكة من المواطنين والمقيمين في المملكة، وذلك بموجب إقامة نظامية والراغبين في تأدية شعيرة الحج لموسم العام الجاري 1443 ليتم اختيارهم بنظام القرعة الإلكترونية.

ويأتي ذلك على ألا يزيد عمر المتقدم عن 65 عاما ميلاديا اعتبارا من مواليد 01 / 07 / 1957م وستكون الأولوية لمن لم يسبق له الحج ومكتمل التحصين بحسب الحالة في تطبيق “توكلنا”، وذلك بدءا من يوم الجمعة الموافق للرابع من شهر ذي القعدة.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل عبر المسار الإلكتروني متاح على الرابط أو عبر تطبيق “اعتمرنا”، لاستعراض كافة برامج الحجاج من داخل المملكة واختيار البرنامج المناسب وتحديد الشركات والمؤسسات المقدمة للخدمات التي يرغب المستفيدون في التعاقد معها، متاحة على مدار الساعة حتى نهاية يوم السبت الموافق للثاني عشر من شهر ذي القعدة.

ويتيح تطبيق “اعتمرنا” إمكانية استعراض الباقات المتاحة أو من خلال المسار الإلكتروني، وتكوين قائمة بالباقات المفضلة والاختيار منها، وإضافة المرافقين، وسيتم التحقق من بيانات المسجلين وحالة التحصين وتطابق الشروط، وفي حال لم يستوف أي من المسجلين للشروط يتم استبعاده إلكترونية.

ودعت الوزارة كافة المتقدمين إلى التأكد من دقة المعلومات عند تسجيل البيانات واختيار الباقات، لافتة إلى أنه في حال تسجيل عدة أفراد في طلب واحد فإن النظام يتعامل مع المجموعة كطلب واحد، وإذا لم يستوف أحدهم الشروط يتم إلغاء الطلب.

ونوهت إلى عدم وجود مميزات إضافية لأسبقية التسجيل، وسيتم التعامل مع كافة البيانات المسجلة كدفعة واحدة بعد انتهاء مهلة التسجيل ليتم اختيار المؤهلين بنظام القرعة الإلكترونية، كما يمكن إرسال كافة الاستفسارات والمقترحات عبر البريد الإلكتروني [email protected]