ارتفاع معدل جرائم القتل في مناطق سيطرة الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

أكدت مصادر قبلية، اليوم الجمعة، إن القيادي الحوثي فؤاد الداعري، الذي ينتمي إلى منطقة بني مطر بمحافظة صنعاء، قتل في ظروف غامضة، وأصيب في الحادث نفسه رفيقه القيادي الحوثي إبراهيم الحداد بعد إطلاق النار عليهما من قبل أحد المتهمين الفارين من وجه العدالة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن قبائل بني مطر رفضت استلام جثة القتيل، لافتةً أن قبائل بني مطر اتهمت القيادي الحوثي، فارس الحباري المنتمي لقبيلة أرحب بالتستر على القاتل، كما قُتل أمين شرعي برصاص مسلح بمحافظة إب وسط البلاد، في ظل فوضى عارمة تشهدها المحافظة.

وقال سكان محليون :” أن الجاني الذي يدعى حمود الصامت وضع مسدساً في صدر الضحية وصوب رصاصة قاتلة في القلب، وقتل على الفور، فيما لاذ الجاني ومن كان معه بالفرار عقب الجريمة.

وأضاف السكان:” أن الجناة الذين ينتمون إلى أسرة بيت “الصامت” يقطنون في المدينة القديمة بمديرية المشنة بمدينة إب.”

والجدير بالذكر أن محافظة إب تشهد فوضى أمنية عارمة زادت معها جرائم القتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين بمختلف مديريات المحافظة.