كشف سبب عدم انعقاد الجمعية العمومية للأهلي

نواف السالم(صدى):

اضطرت إدارة نادي الأهلي إلى عدم عقد جمعيتها العمومية، بناء على طلب 7 من أعضاء النادي الذهبيين.

ويرجع سبب عدم عقد الجمعية العمومية إلى اكتمال النصاب القانوني، حيث أن الأعضاء السبعة الذهبيين الذين تقدموا بطلب لعقد الجمعية العمومية غير العادية بمقر النادي، لم تتجاوز أصواتهم الـ 25% من القوة التصويتية لأعضاء الجمعية، وفقا لـ”الرياضية”.

يذكر أن عقد الجمعية العمومية استوجب أن يكون عدد الأصوات أكثر من 25%، وسوف يقوم الأعضاء الذهببين بالتقدم بطلب إلى وزارة الرياضة من جديد، لتحدد موعد عقد الجمعية العمومية غير العادية خلال 15 يوما من تسلمها الخطاب