طييب يحذر من وصفة متداولة لعلاج القولون العصبي

أميرة خالد(صدى):

حذر طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، عبدالله الذيابي، من وصفة علاجية متداولة عن علاج القولون العصبي.

وكانت الوصفة المتداولة قد أوصت بوضع ملعقة من الحلبة مع ملعقة من الشمر وملعقة من بابونج ونصف ملعقة زنجبيل، ونصف ملعقة مستكة في كوب، ثم إضافة ماء مغلي ثم تركها لمدة ربع ساعة ثم تصفى وتشرب قبل الوجبات لمدة أسبوع.

وأكد أن هذه الطريقة ليست علاج للقولون العصبي، مضيفا أن الأمراض الشبيهة بالقولون العصبي متعددة، لذلك ينبغي زيارة طبيب مختص لتأكيد التشخيص ووصف الدواء المناسب