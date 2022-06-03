الموافقة على تنظيم مركز الإقامة المميزة وتحديد اختصاصاته

الرياض(صدى):

وافق مجلس الوزراء على تنظيم مركز الإقامة المميزة ليصبح المركز يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ومن المقرر أن يكون المقر الرئيسي للمركز في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب بحسب الحاجة، وسيكون اختصاصاته تلقي الطلبات الخاصة بالإقامة المميزة، ، والنظر في الموافقة عليها ومعالجتها.

كما تشمل الاختصاصات اقتراح الأنظمة ذات الصلة بالإقامة المميزة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، وتنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية ذات الصلة بمجال عمل المركز.

وضمت اختصاصات المركز اقتراح الخدمات والمنتجات المتعلقة بالإقامة المميزة، والعمل تطويرها باستمرار لتلبية احتياجات الفئات المستهدفة، من المواهب العاملة والاستثنائية ورواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين والمتقاعدين والطلاب والباحثين.

يذكر أن المركز سيكون له مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية كل من وزير الثقافة ووزير الاستثمار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةووزير الاقتصاد والتخطيط ونائب وزير الداخلية ونائب وزير الخارجية والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض