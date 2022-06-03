شاب يحاول قتل نفسه 3 مرات خلال 4 أيام

مليكة فؤاد(صدى):

أقدم شاب في منطقة الكاروش ضواحي بالمغرب على 3 محاولات انتحار خلال 4 أيام، بسبب تعرضه لحادث اغتصاب.

وحاول الشاب البالغ من العمر 19 عاما ألقاء نفسه من كورنيش مرتفع نحو البحر إلا أن القوات المعنية تمكنت من إنقاذه.

وجدد الشاب المحاولة الثانية بتناول سم الفئران لكن الفرق الطبية أسعفته، وتجددت محاولته للمرة الثالثة من خلال إلقاء نفسه مرة أخرى وسط الصخور وأمواج المحيط لكن الشرطة تمكنت من السيطرة عليه، فيما أكد شقيقه أن محاولات الانتحار وصلت لـ 7 محاولات بسبب سوء حالته النفسية بسبب واقعة الاغتصاب التي تعرض لها من قبل منحرفين