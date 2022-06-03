سليمان الحمد : فتح الملف في أي منشأة صحية مجانا.. وطلب الرسوم مخالفة تستوجب التبليغ (فيديو)

عادل الحربي(صدى):

أكد الدكتور سليمان الحمد أن المريض أو المراجع له كامل الأحقية للاطلاع على الأسعار، وكذلك المراجعة المجانية خلال 14 يومًا من تاريخ آخر زيارة.

وقال الحمد :” المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية كفلت تسعيرة الخدمات المقدمة من المنشآت الصحية الخاصة، بحيث أن على المؤسسات الخدمية الخاصة تحديد تسعير الخدمات، ومن ثم تعتمد من الوزارة، من حيث المراجعة والتأكد من هذه الأسعار، بحيث تكون في متوسط الأسعار وبشكل مقبول”.

وأضاف” فتح الملف في أي منشأة صحية مجانا، أما في حالة الكشف فيتفاوت هنا الأمر من طبيب عام إلى نائب إلى استشاري، فكل طبيب له سعر معين وذلك حسب التخصص الدقيق، لافتاً إلى أن طلب الرسوم يعد مخالفة تستوجب التبليغ ”

#من_السعودية | د. سليمان الحمد: للمريض أو المراجع كامل الأحقية للاطلاع على الأسعار، وكذلك المراجعة المجانية خلال 14 يومًا من تاريخ آخر زيارة. #قناة_السعودية pic.twitter.com/DpaZs0aQaj — قناة السعودية (@saudiatv) June 3, 2022