شاعر يقدم اعتذاره بحق كوكب الشرق أم كلثوم

القاهرة(صدى):

قدم الشاعر المصري ناصر دويدار اعتذاره عما بدر منه من إساءات في حق كوكب الشرق أم كلثوم، تلك الإساءات التي أدت إلى تعرضه لانتقادات كثيرة.

وبرر الشاعر ما قاله من إساءات بأنه أصيب بجلطة بعد وفاة صديقه المطرب أحمد الحجار ولازال يعاني منها، لافتا إلى أن أصدقائه دعوه إلى الندوة ليتحدث عن أغنية يحبها إلا أنه ارتجل من ذاكرته دون ترتيب أو إعداد.

وأكد أنه لم يقصد إهانة أم كلثوم أو الشاعر أحمد رامي، مقدما اعتذاره عما بدر منه لروح أم كلثوم، وروح أبو الشعراء أحمد رامي، وأي فنان أساء إليه في التعبير دون قصد