شاهد.. الدكتورة يومي توجه رسالة لجمهورها في المملكة بعد تغريمها

بيروت(صدى):

وجهت الفاشنيستا اللبنانية يمنى خوري رسالة إلى جمهورها في المملكة، بعد تغريمها مبلغ 400 ألف ريال من قبل الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، إثر إعلان مخالف

وأشارت الفاشينيستا اللبنانية إلى تلقيها مخالفة بسبب إعلانها عن منتج ممنوع في المملكة، مؤكدة أنها لم تكن تقصد ذلك.

وقالت يومي :” حاولت التعرف على قوانين السعودية خلال زيارتي لكني تأخرت في الإلمام بالتفاصيل” ، مقرة خلال حديثها بخطئها.

وأضافت ” أنا غلطت صح وأنا بتحمل مسؤولية غلطي بالعكس مني زعلانة إذا غلطت لازم تتحاسب هذا قانون الحياة هذا قانون الدولة قانون أي بلد إذا غلطت بتتحاسب وأنا هلق عبتحاسب”.

وتابعت” هي غيمة وبتروح بس حبكن لالي وثقتكن فيي وخوفكن عليي هذا مافي شي بغيرو أنا بعرف أنا وياكن قطعنا كثير مطبات وكل مرة بشوف قدي حبكن ودعمكن لالي وأنا بتمنى من قلبي تسامحوني”.